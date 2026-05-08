İspanya HÜRJET'ten sonra milli muharip uçağımız için masada: F-35 yerine KAAN
İspanya, ABD yapımı F-35 seçeneğini rafa kaldırırken rotasını Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN’a çevirdi. İspanyol basınına göre Madrid yönetimi, KAAN için Ankara ile resmî temaslarını sürdürürken teknoloji transferi ve ortak üretim modeli masadaki en kritik başlıklar arasında yer alıyor.
İspanya, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını satın alma seçeneğini reddetmesinin ardından Türkiye’nin geliştirdiği millî muharip uçak KAAN’a yöneldi.
İspanya basınından El Espanol’a göre, Madrid ve Ankara arasındaki savunma sanayii iş birliği yeni bir boyuta taşınıyor.
Daha önce Türkiye’nin jet eğitim ve yakın hava destek uçağı HÜRJET’ten 30 adet sipariş veren İspanya, bu defa hava kuvvetlerini yenilemek amacıyla rotasını KAAN’a çevirdi.
İspanya hükûmetinin, 5. nesil savaş uçağımız KAAN ile yakından ilgilendiği ve bu konuda Ankara ile resmî diyalogları sürdürdüğü belirtiliyor.
İspanya, hava kuvvetlerini modernize etme arayışı çerçevesinde KAAN projesini ciddi bir alternatif olarak değerlendiriyor. İki ülke arasında yürütülen görüşmelerde teknoloji transferi ve İspanyol savunma sanayiinin projeye dâhil edilmesi öne çıkıyor.