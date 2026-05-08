İspanya, ABD yapımı F-35 seçeneğini rafa kaldırırken rotasını Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN’a çevirdi. İspanyol basınına göre Madrid yönetimi, KAAN için Ankara ile resmî temaslarını sürdürürken teknoloji transferi ve ortak üretim modeli masadaki en kritik başlıklar arasında yer alıyor.

İspanya, hava kuvvetlerini modernize etme arayışı çerçevesinde KAAN projesini ciddi bir alternatif olarak değerlendiriyor. İki ülke arasında yürütülen görüşmelerde teknoloji transferi ve İspanyol savunma sanayiinin projeye dâhil edilmesi öne çıkıyor.



