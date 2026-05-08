STM’nin SAHA 2026’da ilk kez tanıttığı insansız sualtı aracı TENGİZ, 400 metreyi aşan görev derinliği, 20 günü geçen operasyon süresi ve ağır torpido kapasitesiyle dikkat çekti. “Ana gemi” konseptiyle geliştirilen platform, su altından İHA ve mühimmat fırlatabilme kabiliyetiyle yeni nesil deniz harp teknolojilerinde öne çıktı.

400 metreyi aşan görev derinliği, 20 günü geçen operasyon süresi ve ağır torpido fırlatma kabiliyetiyle geliştirilen TENGİZ; ISR, denizaltı savunma harbi, elektronik harp, mayın dökme ve kritik altyapı denetimi gibi görevleri icra edebilecek.

Su altının yeni efendisi: TENGİZ

Platform ayrıca STM NETA 300 otonom sualtı aracını ve ALPAGUT akıllı dolanan mühimmatı taşıyıp su altından fırlatabilen “ana gemi” konseptiyle dikkati çekiyor.

ADVENT komuta kontrol mimarisiyle ağ merkezli harp konseptine entegre çalışan TENGİZ; limanlardan, lojistik destek gemilerinden ve TCG ANADOLU gibi platformlardan otonom şekilde göreve başlayabiliyor.

