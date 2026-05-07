2022-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens, eski takımının şampiyonluk maçını izlemek için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Dries Mertens, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Tatil yaptığı Hong Kong'dan İstanbul'a gelen deneyimli futbolcu, havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Mertens'in samimi tavırları dikkat çekti. Belçikalı yıldızın Türkçe ifadeler kullanması da taraftarlardan alkış aldı.

"CUMARTESİ GÖRÜŞÜRÜZ"

İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Mertens, eski takımı Galatasaray'ı özlediğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Galatasaray taraftarına mesajınız var mı?" sorusuna ise "Cumartesi görüşürüz" şeklinde cevap verdi.

Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs da İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. İstanbul'u çok özlediğini belirten Kerkhofs, "Burada kendimi evimde hissediyorum" dedi.

Galatasaray taraftarlarına da mesaj gönderen Kerkhofs, sarı-kırmızılı ekibe şampiyonluk dileğinde bulunarak bunun gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

CİMBOM KAZANIRSA ŞAMPİYON

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Cimbom, Antalya temsilcisini yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçı 9 Mayıs Cumartesi günü 20.00'de başlayacak.

