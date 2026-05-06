Galatasaray, ara transferde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın opsiyonunu kullanmama kararı verdi.

NAPOLI'YA GERİ DÖNECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Hollandalı futbolcunun 30 milyon avro olan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Noa Lang, sezonun bitiminin ardından bonservisinin bulunduğu Serie A ekibi Napoli'ye geri dönecek.

İTALYANLAR YAZ KAMPINA GÖTÜRMEK İSTİYOR

İtalyan basınından Il Mattino, daha önce Napoli'nin Lang'ı yaz kampına götürmek istediğini duyurmuştu. Galatasaray forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

