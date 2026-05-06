Galatasaray'da Noa Lang için son karar!
Galatasaray, ara transferde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın opsiyonunu kullanmama kararı verdi.
Galatasaray, Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayarak oyuncunun bonservisinin bulunduğu Napoli'ye geri döneceği belirtildi.
Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang için karar verildi.
NAPOLI'YA GERİ DÖNECEK
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Hollandalı futbolcunun 30 milyon avro olan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Noa Lang, sezonun bitiminin ardından bonservisinin bulunduğu Serie A ekibi Napoli'ye geri dönecek.
İTALYANLAR YAZ KAMPINA GÖTÜRMEK İSTİYOR
İtalyan basınından Il Mattino, daha önce Napoli'nin Lang'ı yaz kampına götürmek istediğini duyurmuştu. Galatasaray forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
