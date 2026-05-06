ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki açıklamaları ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Gram altın 6.800 TL seviyesini aşarken, uzmanlar piyasada sert dalgalanma uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile kapsamlı bir anlaşmaya yaklaşıldığını açıklaması, küresel piyasalarda dalgalanmayı artırdı. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın ticarete tamamen açılacağı beklentisi, yatırımcıların yeniden güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu.

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, ons tarafındaki gerilemenin etkisiyle gram bazında 6.580 lira seviyelerine kadar çekilmişti. Ancak Trump’ın açıklamaları sonrası ons altın yeniden yükselişe geçerek 4.700 doların üzerine çıktı. Bu gelişmeyle birlikte gram altın da toparlanarak 6.800 liranın üzerine çıktı ve 6.830 lira seviyelerinde işlem görmeye başladı.

SÜREÇ MANİPÜLASYONA AÇIK

CNN Türk'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, piyasadaki hareketliliğin hem ABD hem de İran’dan gelen açıklamalarla yön bulduğunu belirterek, sürecin manipülasyona açık olduğuna dikkat çekti. Amcalar, "İran cephesinden gelen bir açıklama ons fiyatını düşürürken Brent petrolü yükseltiyor; Trump tam tersi bir söylemde bulunduğunda ise petrol düşüp altın yükseliyor. Bu tablo karşısında yatırımcıların piyasayı çok dikkatli okumaları ve ona göre hareket etmeleri gerekiyor" dedi.

ALIM İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

"Trump’ın açıklamaları gelmeseydi, biz yatırımcıya düşüşün devam edebileceğini ve beklemenin daha mantıklı olabileceğini söyleyebilirdik" diyen Nasri Amcalar, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak şu anki süreç, gram altının kısmi de olsa yükseliş eğilimini sürdüreceği izlenimini veriyor. Amerika ve İran arasındaki ikili diyalog süreci devam ediyor; her iki taraf da barış için kendi şartlarını ve beklentilerini dile getiriyor. Bu süreçte kısa vadeli iniş ve çıkışların yaşanması kaçınılmazdır. "Yükseliş olacak" derken, fiyatın hiç düzeltme yapmadan sürekli artacağını kastetmiyoruz; ara ara teknik düzeltmeler mutlaka gerçekleşecektir. Bu yıl içerisinde hızlı fiyat hareketlerini sıkça göreceğimizi tahmin ediyoruz."

GRAM ALTINDA 8 BİN TL KRİTİK SEVİYE

Yılın geri kalanına ilişkin değerlendirmelerde ise gram altının 8.000 lira seviyesine yaklaşabileceği ancak bu seviyenin üzerine çıkmasının zor olduğu ifade eden Amcalar, "Savaşın sona ermesi bir rahatlamaya neden olsa da küresel enflasyon etkisiyle merkez bankaları faiz artırımına gidebilir; bu da ons altın üzerinde baskı oluşturarak fiyatları aşağı çekebilir. Dolayısıyla düğün sezonunun fiyatlar üzerinde çok büyük bir yukarı yönlü sıçrama oluşturmayacağını, ocak ayındaki seviyelerin görülebileceğini ancak aşırı bir yükseliş olmayacağını öngörüyoruz. Temmuz ayı için ise gram altının 7.000 lira sınırını aşacağını ancak ekstrem bir gelişme olmadıkça 8.000 bandını zorlamayacağını tahmin ediyoruz" dedi.

