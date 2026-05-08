İhlas Haber Ajansı
UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı: Crystal Palace-Rayo Vallecano
UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından İngiliz ekibi Crystal Palace ile İspanya temsilcisi Rayo Vallecano finale yükseldi. Konferans Ligi finali, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'nın Leipzig şehrinde bulunan Red Bull Arena'da oynanacak.
Özetle DinleUEFA Konferans Ligi'nde finalin adı: Crystal Palac...
Kaydet
Spor az önce
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları sonunda Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi.
- Crystal Palace, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i rövanşta 2-1 yenerek finale kaldı.
- Crystal Palace'ın gollerini Pedrinho (kendi kalesine) ve Ismaila Sarr attı. Shakhtar Donetsk'in tek golünü Eguinaldo kaydetti.
- Rayo Vallecano, ilk maçta 1-0 yendiği RC Strasbourg'u rövanşta da 1-0 mağlup ederek finale çıktı.
- Vallecano'nun Strasbourg'a karşı rövanş maçındaki golünü Alexandre Zurawski attı.
0:00 0:00
1x
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları 7 Mayıs Perşembe günü oynandı.
Rayo Vallecano, ilk maçta 1-0 yendiği RC Strasbourg'u 42'nci dakikada Alexandre Zurawski'nin golüyle yine 1-0 mağlup ederek, finale çıkan bir diğer takım oldu.
İngiliz ekibi Crystal Palace, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i rövanşta da 2-1 yenerek, adını finale yazdırdı. İngiliz ekibinin gollerini 25'inci dakikada Pedrinho (kendi kalesine) ve 52'nci dakikada Ismaila Sarr atarken; Shakhtar'ın tek golünü 34'üncü dakikada Eguinaldo kaydetti.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
İstanbul'da dev randevu! Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR