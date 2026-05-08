UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından İngiliz ekibi Crystal Palace ile İspanya temsilcisi Rayo Vallecano finale yükseldi. Konferans Ligi finali, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'nın Leipzig şehrinde bulunan Red Bull Arena'da oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları 7 Mayıs Perşembe günü oynandı.

Rayo Vallecano, ilk maçta 1-0 yendiği RC Strasbourg'u 42'nci dakikada Alexandre Zurawski'nin golüyle yine 1-0 mağlup ederek, finale çıkan bir diğer takım oldu.

Rayo Vallecano oyuncularının sevinci

İngiliz ekibi Crystal Palace, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i rövanşta da 2-1 yenerek, adını finale yazdırdı. İngiliz ekibinin gollerini 25'inci dakikada Pedrinho (kendi kalesine) ve 52'nci dakikada Ismaila Sarr atarken; Shakhtar'ın tek golünü 34'üncü dakikada Eguinaldo kaydetti.

