İstanbul'da dev randevu! Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu
Freiburg ile Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. İki ekip kupayı kazanmak için İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
- Freiburg, Sporting Braga'yı sahasında 3-1 mağlup ederek finale kaldı.
- Aston Villa, Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 yenerek finale yükseldi.
- Freiburg'a galibiyeti getiren golleri Lukas Kübler (2) ve Johan Manzambi kaydetti.
- Braga'nın tek golü Pau Victor'dan geldi.
- Aston Villa'nın gollerini Ollie Watkins, Emi Buendia (penaltıdan) ve John McGinn (2) attı.
- UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Alman temsilcisi Freiburg, deplasmanda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Sporting Braga’yı sahasında 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Freiburg’a galibiyeti getiren golleri 19 ve 72'nci dakikalarda Lukas Kübler, 41'inci dakikada ise Johan Manzambi kaydetti. Braga’nın tek golü ise 79'uncu dakikada Pau Victor’dan geldi.
4 GOLLÜ GALİBİYET
Gecenin diğer karşılaşmasında Aston Villa, ilk maçta 1-0 yenildiği Nottingham Forest karşısında rövanşta adeta şov yaptı. İngiliz ekibi sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.
Aston Villa’ya galibiyeti getiren goller 36'nci dakikada Ollie Watkins, 58'inci dakikada penaltıdan Emi Buendia ile 77 ve 80'inci dakikalarda John McGinn’den geldi.
