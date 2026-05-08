UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından finale yükselen takımlar belli oldu. Freiburg ile Aston Villa, İstanbul'daki finalde karşı karşıya gelecek.

Alman temsilcisi Freiburg, deplasmanda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Sporting Braga’yı sahasında 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Freiburg’a galibiyeti getiren golleri 19 ve 72'nci dakikalarda Lukas Kübler, 41'inci dakikada ise Johan Manzambi kaydetti. Braga’nın tek golü ise 79'uncu dakikada Pau Victor’dan geldi.

İstanbulda dev randevu! Avrupa Liginde finalin adı belli oldu

4 GOLLÜ GALİBİYET

Gecenin diğer karşılaşmasında Aston Villa, ilk maçta 1-0 yenildiği Nottingham Forest karşısında rövanşta adeta şov yaptı. İngiliz ekibi sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

Aston Villa’ya galibiyeti getiren goller 36'nci dakikada Ollie Watkins, 58'inci dakikada penaltıdan Emi Buendia ile 77 ve 80'inci dakikalarda John McGinn’den geldi.

UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

