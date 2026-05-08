ABD Dışişleri Bakanlığı, yüksek miktarda nafaka borcu bulunan kişilerin pasaportlarını iptal etmeye hazırlanıyor. İlk etapta yaklaşık 2 bin 700 kişinin uygulamadan etkileneceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, çocuğu için yüksek miktarda nafaka borcu bulunan kişilere yönelik yeni bir yaptırımı devreye alıyor. Bakanlığın Associated Press’e yaptığı açıklamaya göre, 8 Mayıs itibarıyla 100 bin dolar ve üzeri nafaka borcu bulunan kişilerin pasaportları iptal edilmeye başlanacak.

ABD Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 2 bin 700 Amerikan pasaportu sahibinin uygulamadan etkileneceği belirtildi. Borçlarını ödeyene kadar bu kişilerin yurt dışı seyahat haklarının kısıtlanacağı ifade edildi.

Yetkililer ayrıca ilerleyen süreçte uygulamadaki borç limitinin 2 bin 500 dolara kadar düşürülmesinin planlandığını açıkladı. Böylece daha fazla nafaka borçlusunun sistem kapsamına alınması hedefleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Mora Namdar, uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde, “Nafaka borçlarının tahsilinde etkili olduğu kanıtlanan bir sistemi genişletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Namdar, borcunu ödeyen kişilerin yeniden ABD pasaportu alma hakkına sahip olacağını da belirtti.

ABD’de ayrılmış ebeveynler, çocuklar için belirlenen nafaka ödemelerini eyaletlerin ilgili kurumları aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu sistem, ebeveynler arasında ödeme anlaşmazlıklarını azaltırken ödenmeyen nafakaların takibi ve yaptırımı açısından da kolaylık sağlıyor.

