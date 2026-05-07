Adalet sistemine yönelik önemli düzenlemeleri içeren 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Toplumun geniş kesimlerini etkilemesi beklenen pakette, özellikle nafaka sistemi, boşanma süreçleri ve yargılamaların hızlandırılmasına yönelik kritik başlıklar öne çıkıyor.

NTV'nin haberine göre, süresiz nafaka uygulamasının sona erdirilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme ile nafakanın alt sınırının 5 yıl olarak belirlenmesi üzerinde durulurken, uzun süreli evliliklerde ise hâkime daha geniş takdir yetkisi verilmesi gündemde. Bu kapsamda, evlilik süresinin yarısının nafaka süresi olarak dikkate alınabileceği ifade ediliyor. Örneğin 20 yıl süren bir evliliğin sona ermesi durumunda 10 yıla kadar nafaka bağlanabileceği değerlendiriliyor.

Boşanma süreçlerine ilişkin bir diğer dikkat çeken düzenleme ise ayrı yaşamanın boşanma gerekçesi sayılması. Bu adımın, davalarda yeni bir hukuki çerçeve oluşturması bekleniyor.

DURUŞMALARA 3 AY SINIRI

Yargılamaların hızlandırılması için de önemli değişiklikler planlanıyor. Buna göre duruşma aralarının 3 ayı geçmemesi hedeflenirken, hâkimlerin bilirkişi kullanımına ilişkin yetkilerinde de sınırlamaya gidilmesi gündemde. Ayrıca, eğer bir sonraki duruşma 3 ayı aşacaksa hâkimin gerekçeli açıklama yapması zorunlu olacak.

GÜNDÜZ KUŞAKLARI İÇİN DÜZENLEME

Pakette medya düzenlemeleri de yer alıyor. Özellikle televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarına yönelik yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Yargılamaların kamuya açık şekilde işlendiği bu programların içeriklerine ilişkin denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi planlanıyor.

HOBİ BAHÇELERİ

Öte yandan tarım arazilerinde artan kaçak yapılaşma ve “hobi bahçeleri” sorunu da pakette ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gündeme gelen düzenleme kapsamında, 100 bini aşkın dava dosyasını ilgilendiren sorunun çözülmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

