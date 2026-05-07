Türkiye Diyanet Vakfı’nın 300 genç çifte 500 bin liralık çeyiz desteği sağlayacağı "İki İnsan Bir Hayat" projesinde sonuç tarihi netleşti. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "ki İnsan Bir Hayat sonuçları"için net tarihi duyurdu. Peki, İki İnsan Bir Hayat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Diyanet Vakfı’nın ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere yönelik başlattığı "İki İnsan Bir Hayat" çeyiz desteği programında süreç kritik aşamaya geldi. 300 genç çifte 500 bin TL evlilik desteği sağlanacak projede başvurular tamamlanırken, gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Daha önce yapılan açıklamada "Başvuru sonuçları 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilan edilecektir. Başvuruların yapılacağı internet sitesi Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmî sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır." denilmişti ancak sonuçlara ilişkin net tarih geldi.

Çeyiz desteği sonuçlarında NET tarih açıklandı!

ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇ TARİH NETLEŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirilen “İki İnsan Bir Hayat” projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Arpaguş çeyiz desteği başvuru sonuçlarının 8 Mayıs'ta ilan edileceğini şu sözlerle duyurdu: "Bu süreçte her bir başvuru adalet ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirilmiş ve 1.875 çiftimiz için sosyal inceleme aşamasına geçilmiştir. Türkiye Diyanet Vakfımızın il şubeleri tarafından yapılan incelemelerle adayların ihtiyaç durumları yerinde tespit edilmiştir. İnşallah, yarın 8 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak sonuçlarla birlikte hak sahibi çiftlerimiz belirlenecek; ardından çevrimiçi olarak planlanan ‘Evlilik Okulu Seminerleri’ başlatılacaktır.

Proje kapsamında destek almaya hak kazanan çiftlerimiz, 1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında müftülüklerimizde gerçekleştirilecek resmi nikâhlarının arkasından 500 bin TL tutarındaki çeyiz desteğinden faydalanabileceklerdir. "

İKİ İNSAN BİR HAYAT UYGULAMA SÜRECİ VE DESTEK KAPSAMI

Başvurusu kabul edilen çiftler, Mayıs 2026 ayında çevrim içi olarak düzenlenecek Evlilik Okulu seminerlerine katılım sağlayacak. Bu seminerlerin tamamlanmasının ardından 1 Haziran – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmî nikâhını müftülükte kıydıran çiftlere çeyiz yardımı yapılacak.

Proje kapsamında sağlanacak çeyiz desteğinin toplam tutarı 500.000 TL olarak belirlendi. Diyanet çeyiz desteği başvuru sonuçları tdv.org adresinden duyurulacak.



