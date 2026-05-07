Hatay'da akan trafikte ön kaldırarak şov yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı. Sürücüye 69 bin 258 TL para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Antakya ilçesi EXPO mevkiinde 8 saniye ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark eden vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

2 AY MEN, 70 BİN TL CEZA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla motosiklet sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye, 69 bin 258 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi.

8 saniyelik şov için on binlerce lirasından oldu!

