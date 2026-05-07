8 saniyelik şov için on binlerce lirasından oldu!
Hatay'da akan trafikte ön kaldırarak şov yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı. Sürücüye 69 bin 258 TL para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi.
Antakya'da 8 saniye ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne trafik ekiplerince 69 bin 258 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu ve motosikleti 2 ay trafikten men edildi.
- Motosiklet sürücüsü Antakya EXPO mevkiinde 8 saniye ön kaldırarak ilerlerken vatandaşlar tarafından görüntülendi.
- Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
- Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü kısa sürede tespit etti.
- Sürücüye 69 bin 258 TL cezai işlem uygulandı.
- Sürücü belgesine 2 ay el konuldu.
- Motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi.
Antakya ilçesi EXPO mevkiinde 8 saniye ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark eden vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
2 AY MEN, 70 BİN TL CEZA
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla motosiklet sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye, 69 bin 258 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi.
