ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere destek verilmesini amaçlayan “Özgürlük Projesi”ni aniden askıya almasının arkasında, Suudi Arabistan ile yaşanan üs ve hava sahası krizi olduğu iddia edildi.

ABD basınından NBC’ye konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre, Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini korumaya yönelik planı, Suudi Arabistan’ın desteğini çekmesi sonrası 36 saat içinde durduruldu. İddiaya göre Riyad yönetimi, ABD ordusunun kendi üslerini ve hava sahasını kullanmasına izin vermedi.

ABD'ye yakın müttefikinden tarihi rest! Dev operasyon bir gecede askıya alındı

KÖRFEZ ÜLKELERİ HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Yetkililerin aktardığına göre Trump, “Özgürlük Projesi”ni sosyal medya üzerinden duyurarak Körfez ülkelerini hazırlıksız yakaladı. Bu durumun özellikle Suudi Arabistan yönetiminde rahatsızlık oluşturduğu ifade edildi. Riyad’ın, ABD’ye Prens Sultan Hava Üssü’nün kullanılmasına ve Suudi hava sahasından askeri uçuş yapılmasına izin vermeyeceğini bildirdiği öne sürüldü.

KRİTİK HAVA SAHASINI KAYBETMEMEK İÇİN GERİ ÇEKİLDİ

Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman arasında yapılan görüşmenin de krizi çözemediği belirtildi. Bunun üzerine Trump’ın, ABD ordusunun bölgedeki kritik hava sahasına erişimini kaybetmemek için projeyi askıya aldığı ifade edildi.

Haberde, Katar ve Umman gibi diğer Körfez ülkelerinin de süreç hakkında önceden yeterince bilgilendirilmediği kaydedildi. Öte yandan Suudi kaynaklar, Washington ile temasların sürdüğünü ve İran ile ABD arasında diplomatik çözüm çabalarını desteklediklerini söyledi.

ABD ordusunun proje kapsamında bölgede ek gemiler konuşlandırdığı, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerinin de operasyonda kritik rol oynayacağı belirtildi. ABD Merkez Komutanlığı’nın daha önce iki Amerikan bayraklı geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini duyurduğu aktarıldı.

Trump ise yaptığı açıklamada, İran ile muhtemel bir anlaşma ihtimaline dikkat çekerek “Özgürlük Projesi”nin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

