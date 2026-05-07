Türkiye’de anneler hâlâ yaptıklarıyla değil, yaşattıkları duygularla hatırlanıyor. Versuni’nin 12 ülkede yürüttüğü Philips Home Report 2026, hediye algısının sembolik bir jestten günlük yükü hafifleten somut bir desteğe doğru kaydığını gösteriyor.

Versuni’nin 12 ülkede 9.250 kişiyle gerçekleştirdiği “Philips Home Report 2026” adlı araştırmaya göre Türkiye’de her iki kişiden biri annesine yeterince destek olamadığını düşünüyor. Aynı kişilerin yaklaşık üçte ikisi ise hayatı kolaylaştıran bir hediyeyi sembolik bir jestten daha anlamlı buluyor; araştırma, Anneler Günü algısının soyut duygulardan somut desteğe doğru kaydığını gösteriyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de katılımcıların %70’i evdeki düzenin baş mimarı olarak annesini gösteriyor. Aynı katılımcıların %58’i ise annesinin günlük sorumluluklar nedeniyle zaman zaman yorulduğunu ifade ediyor. Bu iki rakam, ev içi düzenin sürdürülmesinin tek bir kişinin omzunda yükselen sessiz bir emek olduğunu ortaya koyuyor. Düzenli bir salon ya da kurulmuş bir sofra, çoğu zaman fark edilmeden taşınan bu yükün yalnızca görünür yüzü.

HATIRLANAN DUYGU, SÜRDÜRÜLEN ALIŞKANLIK

Araştırma, annelere dair en güçlü anıların yapılan işlerden çok yaşattıkları duygularla şekillendiğini gösteriyor. Türkiye’de katılımcılar çocukluklarına dair en çok yanlarında birinin olduğu, kendilerini güvende hissettikleri ve değer gördükleri anları hatırlıyor. Global verilerde de aynı tablo öne çıkıyor. Hasta olunduğunda annenin başucunda beklemesi (%47) ve mutfaktan gelen yemek kokusu eşliğinde sadece orada olması (%43), en derin izleri bırakan anlar olarak sıralanıyor.

Bu duygular yetişkinlikte davranışa dönüşüyor. Dünya genelinde temiz ve düzenli bir ev kurmak (%47), birlikte yemek yemek (%42) ve evde sıcak bir atmosfer oluşturmak(%41) en çok ileriye taşınan ebeveyn alışkanlıkları arasında. Türkiye’de bu mirasa kahve eşlik ediyor. Katılımcıların %39’u ebeveynlerinin çay ya da kahve hazırlama alışkanlığını bugün kendi evinde sürdürüyor.

HEDİYEDEN DESTEK BEKLEMEK

Bu farkındalık, Anneler Günü beklentisini de değiştiriyor. Annelerinin günlük hayatını kolaylaştıran bir hediyeyi daha anlamlı bulanların oranı %64. Buna karşılık katılımcıların %49’u annelerine yeterince destek olamadığını söylüyor. İki rakam arasındaki açık, sembolik bir kutlamadan günlük yükü hafifleten somut bir desteğe doğru genişleyen yeni bir beklentiye işaret ediyor.

“GÖRÜNMEYEN EMEĞE DESTEK OLMAK BİR SORUMLULUK TANIMI”

Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, araştırmanın sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Bir evi yuvaya dönüştüren şey, çoğu zaman fark edilmeyen bir süreklilik. Sabah hazırlanan kahve, üst üste kurulan sofralar, ütülenen gömlekler, toplanan salonlar; bunların her biri annenin yıllar boyu omzunda taşıdığı küçük yüklerin parçası. Versuni Türkiye olarak kahve makinelerinden ütülere, süpürgelerden hava bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz çözümlerle bu görünmeyen emeği destekliyoruz. Araştırmaya göre Türkiye’de katılımcıların %64’ü annesine hayatı kolaylaştıran bir hediyeyi daha anlamlı buluyor. Bizim için bu rakam bir tüketici tercihinden öte; bir sorumluluk tanımı.”

