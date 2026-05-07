AK Parti MKYK Üyesi ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer’in babası Mahmut Tuncer ile sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Akademik kariyeri ve siyasi görevleriyle dikkat çeken Mehmet Umut Tuncer’in hayatına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer kimdir, hangi partiden?

AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer’in, babası Mahmut Tuncer ile yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımın ardından “Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

MEHMET UMUT TUNCER KİMDİR?

1981 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer, siyasal iletişim, kamuoyu ve medya araştırmaları alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Akademik kariyerine 2007 yılında araştırma görevlisi olarak başlayan Tuncer, 2025 yılında profesör ünvanını aldı. İletişim bilimleri alanında ulusal ve uluslararası toplam 32 akademik yayına imza attı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra üniversitelerde çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Umut Tuncer; Meslek Yüksekokulu Müdürü, Dekan Yardımcısı, Merkez Müdürü, Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı. 2023 Genel Seçimleri’nde ise AK Parti Aydın Milletvekili adayı oldu.

Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer kimdir, hangi partiden?

BABASI MAHMUT TUNCER İLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer’in son günlerde sosyal medyada gündem olmasının nedenlerinden biri de ünlü türkücü Mahmut Tuncer'le yaptığı paylaşım oldu. Mehmet Umut Tuncer’in, babasının doğum gününü kutlamak amacıyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer kimdir, hangi partiden?

Paylaşımda kullanılan eski aile fotoğrafı dikkat çekerken, Mehmet Umut Tuncer mesajında “Baba, kökleriyle güç veren, gölgesiyle huzur veren bir çınardır. İyi ki doğdun, yeni yaşın kutlu olsun babam” ifadelerine yer verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası