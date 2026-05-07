Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, sahasında Minnesota Timberwolves’u 133-95 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi. 38 sayı farkla kazanan ev sahibi, Timberwolves'e tarihinin en ağır play-off yenilgisini tattırdı.

Victor Wembanyama, 19 sayı, 15 ribauntla Spurs'e liderlik ederken; Stephon Castle 21, De'Aaron Fox 16 sayıyla oynadı.

Tarihinin en ağır play-off yenilgisini yaşayan Timberwolves'ta ise Anthony Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels ve Terrence Shannon Jr. 12’şer sayı kaydetti.

Serinin 3 ve 4'üncü maçları Minneapolis’te oynanacak.

KNICKS, SERİDE 2-0 ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı yarı final serisinde Philadelphia 76ers'ı 108-102 yenen New York Knicks, seride 2-0 üstünlük sağladı.

Knicks'te Jalen Brunson'ın 26 sayıyla en skorer isim olurken; OG Anunoby 24 sayı, Karl-Anthony Towns 20 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

Skor üstünlüğünün 25 defa el değiştirdiği maçta Tyrese Maxey, 76ers adına 26 sayı kaydetti. Paul George ve Kelly Oubre Jr. 19'ar sayıyla oynadı. 16 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona; 2 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, 2 blokla parkeden ayrıldı.

Serinin 3 ve 4'üncü maçları Philadelphia'da oynanacak.

