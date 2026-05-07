Atlas Okyanusu’nda, Yeşil Burun Adaları açıklarında seyreden ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gemide Türk içerik üreticisi ve YouTuber Ruhi Çenet’in de bulunduğu ortaya çıktı. Çenet, gemiden 24. günde ayrıldığını belirterek yaşadıklarını anlattı ve sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, yaptığı video paylaşımında, içinde bulunduğu gemide hantavirüs şüphesi bulunduğunu ve olayın Yeşil Burun Adaları açıklarında yaşandığını açıkladı. Yolculuğunu erken sonlandırdığını ifade eden Çenet, gemide yaşanan sürece ilişkin NTV’ye değerlendirmelerde bulundu.

RUHİ ÇENET YAŞADIKLARINI ANLATTI

Çenet, “İlk vefattan sonra izolasyon kararı alınmasaydı ve yemekler toplu alanda yenmeye devam etseydi bulaş riski çok daha artabilirdi. Biz şanslıydık kurtulduk ama aklımız hala orada” dedi.

Saat 09.00 sularında ilk ölüm haberinin kendilerine iletildiğini belirten Çenet, o gece şiddetli dalga ve sarsıntı nedeniyle durumun başlangıçta doğal sebeplere bağlandığını düşündüklerini aktardı. Geminin kaptanının da ilk etapta herhangi bir bulaşıcı risk olmadığı yönünde açıklama yaptığını ifade etti.

Hantavirüs tespit edilen gemideki Ruhi Çenet’ten yeni açıklama… Korku dolu dakikaları anlattı

“SAĞLIK DURUMUM İYİ”

Gemiden iniş sürecine ilişkin soruyu da cevaplayan Çenet, “İndiğimde olayların bağlantılı olabileceği bilinmiyordu. İnişimden birkaç gün sonra ikinci ölüm gerçekleşti ve durumun virüsle ilişkili olabileceği ortaya çıktı. Sağlık durumum şu an iyi, gemide kendimi zaten izole ediyordum. Güney Afrika’da kan testleri yaptırdık ve sağlık ekipleriyle iletişim halindeyiz” dedi.

“ÇOK UCUZ KURTULDUK”

Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, “Beni merak edenlere teşekkür ederim. Çok ucuz kurtulduk ama aklım hala orada. Gerekli testleri yaptırdık. Ayrıca bu yolculuğun amacı olan Dünya’nın en uzak yerlerinden biri olan Tristan da Cunha’ya ulaşıp belgeselimizi çektik” ifadelerini kullanmıştı.

Gemi yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Çenet, ilk ölümden sonra durumun bulaşıcı hastalık ihtimali açısından daha ciddi ele alınması gerektiğini belirterek, “Karantina uygulanmalıydı, toplu yemek ve etkinlikler durdurulmalıydı. Yolculara binmeden önce test yapılması gerekiyordu” demişti.

Hantavirüs tespit edilen gemideki Ruhi Çenet’ten yeni açıklama… Korku dolu dakikaları anlattı

GEMİDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arjantin’den 1 Nisan’da hareket eden ve 3 Mayıs’ta Yeşil Burun Adaları açıklarına ulaşan gemide, 23 ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat bulunuyor. Şu ana kadar 7 kişide virüs tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

İlk vaka olan Hollandalı bir erkek yolcu 11 Nisan’da gemide hayatını kaybetti. Cenazesinin 24 Nisan’a kadar gemide tutulduğu, daha sonra eşiyle birlikte Saint Helena’da karaya çıkarıldığı bildirildi. Tahliye sırasında semptom gösteren kadın yolcunun Güney Afrika’nın Johannesburg kentine uçuşu sırasında fenalaştığı ve hastanede 26 Nisan’da öldüğü aktarıldı. Gemide bulunan bir Almanya vatandaşı ise 2 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uçuşla bağlantılı yolcular için temas takibi çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası