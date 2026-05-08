T.C. BAKIRKÖY 22. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.94313132-2025/196-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Ahmad ve Fatema oğlu, 25/09/1977 İDLİP doğumlu, İnönü Mah. 451 Sk. Yıldız Apartmanı No:3 İç Kapı No:4 Bağcılar / İSTANBUL adresinde oturur. 99770427162 T.C. Kimlik nolu sanık MOHAMAD ALAZBA hakkında;

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; Mahkememizin 21/04/2026 tarih ve 2025/196 Esas, 2026/110 sayılı kararı ile; sanık Mohamad ALAZBA hakkında Mahkememizin 2019/205 Esas, 2019/117 Karar sayılı açıklanması geri bırakılan hükmün TCK nın 191/4 ve CMK 231/11 maddesi gereğince aynen açıklanmasına, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan eylemine uyan TCK 191/1, 62, 53/1,63/1 maddeleri gereğince sonuç olarak 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, Mahkememiz gerekçeli kararı sanık Mohamad ALAZBA' ya tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye' de yayınlanan ulusal bir gazetede ve yerel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06.05.2026