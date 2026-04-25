Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda, Şampiyonlar Ligi gelirleri ve futbol branşında yapılan bonservis ödemeleri hakkında konuştu. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu sezon Devler Ligi'nde 10 maça çıkmış, son 16 turunda Liverpool'a elenmişti.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda finansal konular hakkında açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ 60 MİLYON EURO

UEFA gelirlerinde büyük bir artış yaşandığını aktaran Galatasaray Başkanı, "UEFA Şampiyonlar Ligi performansımızın artmasıyla 60 milyon euroluk gelir elde ettik. Başarılarımızın devam etmesiyle bu gelir kalemini bu seviyelerde tutmak istiyoruz. Geliştirmemiz gereken alanlar var. Yayın gelirleri, istediğimiz seviyede değil. Uluslararası pazarlarda daha aktif olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Genel tabloya baktığınızda ise çok yönlü gelirler ürettiğimizi görüyorsunuz" dedi.

"135 MİLYON EURO BONSERVİSİN 80 MİLYON EUIROSUNU ÖDEDİK"

Üst düzey futbolcuların bonservislerine sahip olduklarını aktaran Özbek, "2022'de yönetime geldiğimizde 'Galatasaray, azıyla yetinmez' demiştik. 2022'de 113 milyon euro olan takım piyasa değerimizi bugün 342 milyon euroya çıkardık. Böylece Türkiye'nin en değerli kadrosunu kurduk. 229 milyon euroluk bu değer artışı için harcanılan bonservis bedellerinin büyük bir kısmını ödedik. Geçen yaz transferlerimizden Victor Osimhen, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo'nun 135 milyon euroluk bonservis bedelinin 80 milyon eurosunu ödedik" şeklinde konuştu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u ilk maçta 1-0 yeniş, deplasmanda 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

GALATASARAY'IN 2025-2026 SEZONU AVRUPA PERFORMANSI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Galatasaray, lig etabında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan topladı. Play-off'ta İtalyan ekibi Juventus'u (5-2 galibiyet, 3-2 yenilgi) eleyen sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiliz devi Liverpool'a elendi.

