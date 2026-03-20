Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) turnuvalarına 2025-2026 sezonunda Türkiye adına Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir katılırken; 5 temsilcimiz de çeyrek finali göremeden elendi. Türk ekiplerinin bu sezonki toplam UEFA geliri 83,44 milyon euro oldu. Avrupa kupalarında Türkiye'den en fazla parayı kazanan Galatasaray, açık ara zirvede yer aldı.

Türkiye'yi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden 5 takıma UEFA'dan toplam 83,44 milyon euro geldi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği para ödülü dağıtım kriterlerine göre; temsilcilerimiz arasında en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Beşiktaş ve RAMS Başakşehir elde etti.

UEFA'DAN GALATASARAY'A 53,53 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Galatasaray, 'ayak bastı parası' olarak 18,62 milyon euro kazandı. Lig etabında oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan sarı-kırmızılılar, bu performansıyla 7 milyon euronun sahibi olurken; ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon euroluk gelire uzandı. İlk 24'e kalarak son 16 turu play-off turu maçı oynamaya hak kazanan ve 1 milyon euroluk prime uzanan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmesiyle kazancına 11 milyon euro daha ekledi. Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon euro (ortalama 8,41 milyon euro) kazanan Galatasaray'ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar 2,42 milyon euro oldu.

Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşındaLiverpool'a 4-0 yenilerek, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

FENERBAHÇE'NİN GELİRİ 19,47 MİLYON EURO

Sezona Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turundan başlayan ve 175 bin euro ile açılışı yapan Fenerbahçe, sonraki turda (play-off) Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Devler Ligi'nin kapısından dönen sarı-lacivertliler, bir nevi 'teselli ikramiyesi' mahiyetindeki 4,29 milyon euroyla ödüllendirildi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe; bu organizasyona katılımından dolayı 4,31 milyon euro, ligdeki performansıyla (3'er galibiyet ve beraberlik) 1,8 milyon euro ve ligde elde ettiği dereceyle 1,45 milyon euroluk gelire uzandı. Son 16 play-off turu oynamasından dolayı hanesine 300 bin euro daha yazdıran Fenerbahçe, yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon euro (ortalama 4,99 milyon euro), UEFA katsayı kaleminden de 2,16 milyon euroyu kasasına koydu.

Play-off turunda Nottingham Forest karşısında 3-0'lık yenilginin rövanşını 2-1 kazansa da Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden elendi.

SAMSUNSPOR'UN KASASINA 7,89 MİLYON EURO GİRDİ

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan sezonu açtı ve 175 bin euroyla başlangıç yaptı. Bu turu geçemeyerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlılar, 'ayak bastı parası' olarak 3,17 milyon euro, ligdeki performansıyla 1,33 milyon euro, ligdeki derecesiyle 830 bin euro, son 16 turu play-off turuna kalmasıyla 200 bin euro ve son 16 turu oynamasıyla 800 bin euro kazandı. Yayın havuzu değerlemesinden payına 570 bin ila 1 milyon 570 bin euro (ortalama 1 milyon 70 bin euro) düşen Samsunspor, katsayı kaleminden 320 bin euroluk gelir elde etti.

Samsunspor, Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenmesine karşın ilk maçı 3-1 kaybettiği için Konferans Ligi'ne son 16 turunda havlu attı.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'E 1 MİLYON 275'ER BİN EURO

Çıktığı ilk sınavda UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda elenerek Konferans Ligi'ne geçiş yapan Beşiktaş, bu turnuvada da sadece bir tur ilerleyebildi ve play-off'ta Avrupa defterini kapattı. Başakşehir ise Konferans Ligi 2'nci eleme turunda dahil olduğu turnuvada 2 tur ilerleyip, tıpkı Beşiktaş gibi play-off turunda Avrupa macerasını noktaladı. Her iki takım da oynadıkları her tur için 175'er bin euro ve Konferans Ligi play-off turunda elenmeleri sebebiyle 750'şer bin euroluk teselli ödülü ile sezonu tamamladı.

2025-2026 SEZONU UEFA PARA ÖDÜLLERİ (milyon euro)

Kriter Galatasaray Fenerbahçe Samsunspor Beşiktaş Başakşehir Eleme Turları 4,47 0,175 1,275 1,275 Lige Katılım 18,62 4,31 3,17 — — Lig Performansı 7 1,8 1,33 — — Lig Derecesi 5,08 1,45 0,83 — — Son 16 Play-off Turu 1 0,3 0,2 — — Son 16 Turu 11 — 0,8 — — Market (Ortalama) 8,41 4,99 1,07 — — Katsayı 2,42 2,16 0,32 — — Toplam 53,53 19,47 7,895 1,275 1,275

