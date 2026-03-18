Real Madrid formasıyla bu sezon büyük bir çıkışa imza atan Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gol pozisyonu üreten oyuncu olarak ilk sırada yer aldı.

LaLiga'da Elche'ye karşı 68 metreden attığı golle İspanya'da en uzak mesafeli golü kaydederek tarihe geçen Arda Güler, performansıyla gündem olmaya devam ediyor.

DEVLER LİGİ'NDE İLK SIRADA

Şampiyonlar Ligi'nde hücuma verdiği katkıyla ön plana çıkan milli futbolcu, birçok pası gole dönüşmese de Devler Ligi'nde en çok gol pozisyonu üreten oyuncuların başında geldi.

Who Scored'de yer alan bilgiye göre; 22 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol pozisyonu üreten (30) oyuncu ünvanının sahibi oldu.

Arda Güler, Manchester City maçında

DÜNYA YILDIZLARINI GEÇTİ

Arda Güler'i 28 gol pozisyon ile Alejandro Grimaldo, 27 pozisyon ile Jens Petter Hauge takip etti. Atletico Madrid’den Julian Alvarez ve Bayern Münih’in yıldızı Michael Olise ise 26 gol pozisyonu oluşturdu.

TOPLAM 17 GOLE ETKİ ETTİ

La Liga’da Lamine Yamal ile asist krallığı yarışında öne çıkan Arda Güler, aynı performansı Avrupa sahnesine de taşımayı başardı. Bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Arda Güler, 4 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

Listenin ilk 5 sırası ise şöyle:

1-) Arda Güler - 30 | Real Madrid

2-) Alejandro Grimaldo - 28 | Bayer Leverkusen

3-) Jens Petter Hauge - 27 | Bodo/Glimt

4-) Julian Alvarez - 26 | Atletico Madrid

5-) Michael Olise - 26 | Bayern Münih

