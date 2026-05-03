Hatay’da hayvan otlattığı sırada göldeki çöpleri toplayan 11 yaşındaki çoban Bayram Kahye, çevre kirliliğine tepki göstererek doğayı kirletenlere örnek olacak bir davranış sergiledi. Sitem eden çoban “Hayvanlar burayı kirletmiyor, siz kirletiyorsunuz. Utanın, arlanın. Davar kadar olamadınız” dedi.

Çevre bilincinin giderek önem kazandığı günümüzde, 11 yaşındaki bir çocuğun gösterdiği duyarlılık takdir topladı. Hatay’da hayvan otlatırken göl çevresini temizleyen küçük çobanın sözleri de dikkat çekti.

11 yaşındaki çobandan büyük ders! “Utanın, arlanın” diyerek sitem etti

ÇÖPLERİ TEK TEK TOPLADI

Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Bayram Kahye, okuldan geriye kalan zamanlarında hayvan otlatıyor. Hayvan otlattığı esnada Ilıca Gölü'nün piknikçiler tarafından kirletildiğini gören çocuk çoban, göldeki çöpleri topladı.

“DAVAR KADAR OLAMADINIZ”

Yaptığı davranışla yetişkinlere örnek olan Kahye, doğayı kirletenlere "Hayvanlar burayı kirletmiyor, siz kirletiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

11 yaşındaki çobandan büyük ders! “Utanın, arlanın” diyerek sitem etti

Gölde temizlik yapan Kahye, "Biz burada hayvan otlatıyoruz. Hayvanlar burayı kirletmiyor, siz kirletiyorsunuz. Utanın, arlanın. Davar kadar olamadınız, davardan daha aşağısınız" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası