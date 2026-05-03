Yağmur sonrasında sayısı artan, tadı kuzu etine benzetilen ‘dolaman mantarı’ avı Eskişehir’de başladı. Mantarları demir çubuklarla arayan vatandaşlar, kilogramını 1.500 ile 2.000 TL arasında satıyor. Günde 3 kilo mantar toplayanlar mantarı ‘altın’ kadar değerli görüyor.

YAĞMURLA SAYISI ARTTI Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde ilkbahar yağmurları ile daha da görünür hale gelen ‘dolaman mantarı’ bölgedeki vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşlar, trüf mantarların bir çeşidi olan ve toprak altında yetişen dolamanı bulmak için ucu sivri demir çubuklarla arazileri dolaştı.

KİLOGRAM FİYATI 2 BİN TL Kilogram fiyatı bin 500 ile 2 bin TL arasında değişen dolaman mantarının tadı kuzu etine benzetiliyor. Günün erken saatlerinde arayışlarına başlayıp günde yaklaşık 3 kilogram mantar toplayan Eskişehirli vatandaşlar, mantarın en çok közlemesi ve sote şeklinde pişirildiğini söyledi.

“ETTEN YÜKSEK PROTEİNİ VAR” Mantar toplamaya çıkan 43 yaşındaki sanayi esnafı Alaattin Çetin, şöyle konuştu: Dolaman mantarı aslında Konya'da daha çok oluyor. Babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz için dolaman mantarını ve toplamasını onlardan öğrendik. Diğer mantarlardan farklı olarak dolaman mantarının proteini daha yüksek, etten bile yüksek proteini var. Tabii fazla tüketimi de tansiyonu yükseltiyor. Tadı kuzu etine benziyor, ekmeksiz bile yeseniz değişik doyurucu bir tadı var. Bu mantar közde yapılır, fırında, tereyağında kavurarak, yumurtayla yapılabiliyor. Sabah güneş açtığında toplamaya başlayıp hava kararana kadar toplamaya devam ediyoruz. Sadece öğlen yemek yemeye oturuyoruz. Onun dışında durmadan bütün gün topluyoruz.

"ALTIN BULSAM BU KADAR SEVİNMEM" Fevzi Tek ise 30 yıldır dolaman mantarı topladığını belirterek “ 50 yaşımdayım, yaklaşık 20 yaşımdan beri topluyorum. Tadını kuzu etine benzetiyoruz ama kuzu etinden de tatlı. Kırsal bölgelerde çıkıyor çoğunlukla. Yağmur yağdıkça sayısı artıyor. Biz satmıyoruz ama arkadaşlar satarken az önce şahit oldum, kilogramını bin 500 TL'ye sattıklarına şahit oldum. Dolaman mantarını toplaması da çok zor. Mesela akşama kadar dolaşsak 3 kilo falan ancak toplanıyor. Eğer eylül-ekimde yeterince yağmur yağarsa nisanın sonundan mayısın sonuna kadar toplanıyor. Dolaman mantarını bulduğumda çok seviniyorum. Bence altından bile daha değerli. Altın bulsam bu kadar sevinmem.

FAYDALARI NELER? Dolaman mantarı protein açısından zengin olup, 100 gramı kırmızı et kadar besleyicidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji seviyesini artırır ve vücut direncini yükseltir. Geleneksel olarak göz hastalıkları (göz ağrısı, zayıflığı) tedavisinde kullanılır. Düşük doymamış yağ asidi içeriğiyle kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. Lifli yapısıyla tok tutar ve sindirim fonksiyonlarını düzenler.

