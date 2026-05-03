Adana'da suç örgütü operasyonu: Gözaltılar var
Adana İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçunu işledikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin 5 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
5 ADRESE OPERASYON
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplam 12 timin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
