Fenerbahçe’de alınan üst üste kötü sonuçların ardından teknik ve yönetim kadrosunda büyük bir değişim yaşanırken, Brezilyalı kalecinin 3 maçlık cezası ve Ronaldo’nun takımı Al-Nassr’dan gelen 22 milyon euroluk transfer hamlesi gündemi sarstı.

Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor beraberliği ve ardından gelen Galatasaray mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe’de, yönetim düzleminde kritik kararlar alındı. Derbi sonrası gerçekleştirilen toplantı neticesinde teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrılırken, Başkan Sadettin Saran kulübün 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini açıkladı.

PFDK'DAN 3 MAÇ MEN CEZASI

Sarı-lacivertli ekipte yeni sezon planlaması seçim sonrasına bırakılırken, kadrodaki isimlere yönelik transfer hareketliliği hız kazandı. Bu isimlerin başında, Rizespor maçındaki hatası ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla gündeme gelen Brezilyalı kaleci Ederson yer alıyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilen 32 yaşındaki eldivenin, ligin kalan bölümünde forma giyemeyecek olması nedeniyle Fenerbahçe kariyerindeki son maçına derbide çıkmış olabileceği ifade ediliyor.

Ederson'un kırmızı kart gördüğü an

22 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ

Brezilya basınından RTI Esporte'nin servis ettiği bilgilere göre, Cristiano Ronaldo’nun da hissedarı olduğu Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Al-Hilal’in de ilgilendiği belirtilen Ederson için Fenerbahçe yönetiminin tavrı netleşmiş durumda. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 22 milyon euroluk serbest kalma maddesinin peşin ve eksiksiz ödenmesi halinde transfere onay vereceği kaydedildi.

