Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle, ligi ikinci sırada bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tedesco'nun ardından göreve gelecek teknik adamla ilgili yorumda bulunan Göle, "Fenerbahçe hocası; Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek isim olmalı" dedi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göle, 3-4 gün çalışma imkanlarının olduğunu ve takımda küçük değişiklikler yaptıklarını belirtti.

"OYUNCULAR GEREKEN REAKSİYONU VERDİ"

Oyun anlayışı ve oyun planında farklılıklar olduğunu söyleyen Göle, "Daha sabırlı oyunu, topun bizde kalmasını oyunculara aşılamaya çalıştık. İş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdi. Doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ, ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNE KATILMAK"

Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında mağlup olmasıyla ligin bitimine 2 hafta kala puan farkının 4'e düşmesinin ardından şampiyonlukla ilgili görüşleri sorulan Zeki Murat Göle, "Futbolda böyle durumlar var. Bizim gerçekçi hedefimiz, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Böyle bir durum olursa, buna da inanmak gerekiyor. İnancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir şampiyon olamamasıyla ilgili soruya Göle, "Şampiyon olamamasının ucu çok açık. Birçok nedeni var. Ben mi oluyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olamama sebebi." cevabını verdi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR HAKKINDA

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ardından göreve gelecek teknik adamla ilgili yorumunu da yapan Göle, şunları söyledi:

"Fenerbahçe hocası; Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek isim olmalı. Yerli-yabancı ayrımı yapamayız. Son yıllara baktığımızda şimdiye kadar daha çok yerli hocalarla şampiyon olundu."

