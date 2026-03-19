Galatasaray, Liverpool maçında sakatlanan ve 80'inci dakikada yerini Mauro Icardi'ye bırakan Noa Lang için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) tazminat davası açma kararı aldı. Kulüp Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Şikayet yapıldı. UEFA konuyu değerlendirecek" dedi. Noa Lang'dan ise ameliyat sonrası ilk paylaşım geldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Premier Lig ekibi Liverpool'a 4-0 mağlup oldu. Sacha Boey'in yerine ikinci yarıda maça dahil olan Noa Lang, ciddi bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmaya devam edemeyen Hollandalı futbolcu, 80'inci dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Galatasaray, Lang'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Elin reklam panosuna sıkışan Noa Lang'ın sağ el baş parmağında kesik oldu.

NOA LANG'IN SON DURUMU

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool’da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı" denildi.

UEFA'YA ŞİKAYET: TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ

Galatasaray, Noa Lang'ın sakatlığı sebebiyle UEFA'ya şikayette bulundu. Kulüp Genel Sekreteri Eray Yazgan, HT Spor'a yaptığı açıklamada, tazminat talebinde bulunacaklarını ve konuyu UEFA'nın değerlendireceğini belirtti.

Eray Yazgan

Sakatlık sürecinde Hollandalı futbolcunun maaşının UEFA tarafından karşılanması gerektiğini dile getiren Eray Yazgan, "Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

NOA LANG'DAN İLK PAYLAŞIM

Sarı-kırmızılı oyuncu, geçirdiği ameliyat sonrası Instagram hesabından paylaşım yaptı. Üzerinde Galatasaray formasıyla hastane asansöründe çektiği fotoğrafı yayınlayan Hollandalı futbolcu, "Ameliyat iyi geçti. Tüm mesajlar için teşekkür ederim" mesajıonı yazdı.

Noa Lang'ın Instagram paylaşımı

