Çığ felaketinde 2 kişi can vermişti! Kayıp çobanın cesedi 125 gün sonra bulundu
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde 2 kişi can vermiş, 1 kişiye ise ulaşılamamıştı. Kaybolan çobanın cansız bedenine 125 gün sonra ulaşıldı.
- Olayda 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa yakalandı.
- Çobanlardan 3'ü kurtulurken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
- Bülent Gezer kar altında kayboldu.
- AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmalar çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle durduruldu.
- Arama faaliyetleri, çığ riskinin azalması üzerine yeniden başlatıldı ve 125 gün sonra Bülent Gezer'in cansız bedeni bulundu.
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025'te meydana gelen olayda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa yakalandı.
3 KİŞİ KURTULMUŞ, 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Çobanlardan 3'ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, Suat Temel ile Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bülent Gezer ise kar altında kayboldu. Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmalar, çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle 4'üncü gününde durduruldu.
125 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
3 Ocak'ta geçici olarak ara verilen çalışmalara rağmen ekipler bölgede günlük ölçüm, gözlem ve risk analizlerini sürdürdü. Yapılan son değerlendirmelerde çığ riskinin azalması üzerine arama faaliyetlerine yeniden başlandı.
Aradan geçen 122 günün ardından yeniden başlatılan çalışmaların 5'inci gününde 125 gün sonra Bülent Gezer'in cansız bedeni çığ altından çıkarıldı.