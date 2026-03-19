İstanbul'da 1-0 yendiği Liverpool'a İngiltere'de 4-0 mağlup olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Avrupa'da bu sezon 12 maça çıkan sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek toplam para ortaya çıktı.

Liverpool deplasmanında 4-0 mağlup olan temsilcimiz Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi mücadelesine çeyrek finale bir adım kala nokta koydu. Lig etabında 8, play-off turunda 2 ve son 16 turunda 2 maç yapan sarı-kırmızılıların, 12 karşılaşma sonunda ne kadar para ödülüne hak kazandığı belli oldu.

Maç sonucu: Liverpool 4-0 Galatasaray

TOPLAM GELİR 53 MİLYON 500 BİN EURO

UEFA'dan turnuvaya katılım için 18,62 milyon euro garanti ödeme alan temsilcimiz, lig etabında 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu 7 milyon euro kazandı. Play-off turuyla birlikte Avrupa gelirine 1 milyon euro eklenen Galatasaray, İtalyan devi Juventus'u eleyip son 16 turuna kalarak 11 milyon euro kazandı.

Ligde elde ettiği dereceyle birlikte 5,08 milyon euro daha gelire uzanan Galatasaray, yayın havuzu değerlemesi de hesaba katıldığında Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplam 53 milyon 500 bin euro gelir elde etmiş oldu.

ÇEYREK FİNAL VE 12,5 MİLYON EURO GİTTİ

Liverpool'a farklı skorla elenerek çeyrek finale yükselemeyen sarı-kırmızılılar, dev bir ödülün de kıyısından döndü. Galatasaray, son 8 takım arasında adını yazdırmasyı başarmnası halinde kasasına 12 milyon 500 euro daha gelir ekleyecekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası