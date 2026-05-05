Seda Sayan’dan yıllar sonra Erol Köse itirafı… “Güzel dövdüm onu” diyerek anlattı
Seda Sayan ile merhum Erol Köse arasındaki gerilim, Sayan’ın son açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. 2011 yılında düzenlenen bir ödül töreninde Köse’ye çantayla fiziksel müdahalede bulunduğu bilinen Sayan, yıllar sonra yaptığı açıklamada söz konusu olayı gülerek anlattı. Ünlü şarkıcının kullandığı “En son rahmetli Erol Köse'yi dövdüm ya çantayla… Bir de ağır, kafasına patlattım herifin” ifadeler bazı kişilerin tepkisini çekti.
İkili arasındaki gerilim, Köse’nin sosyal medya hesabından Sayan’a ait eski fotoğraflarını paylaşmasıyla tırmanmıştı. Sayan, söz konusu paylaşımlara karşılık olarak Köse hakkında “örtülü şantaj” iddiasıyla dava açtı ve mahkemeden konuşma yasağı kararı aldırdı. Bu aşamadan sonra yaşananlar, taraflar arasındaki anlaşmazlığın hukuki boyuta taşındığını gösterdi.
“AFFETTİM AMA ÇOK BEDDUA ETTİM” DEMİŞTİ
Gerilimin en yoğun yaşandığı anlardan biri ise 2011 yılında düzenlenen ödül töreninde gerçekleşti. Sayan’ın, Köse’nin bulunduğu masaya giderek tepki gösterdiği, yüzüne tükürdüğü ve ardından çantasıyla vurduğu anlar magazin basınında geniş yer buldu. Olay, “çantalı saldırı” olarak anılmaya devam etti.
Olayın ardından kendi televizyon programında açıklamalarda bulunan Sayan, Köse’ye yönelik oldukça sert ifadeler kullandı ve bu sözler uzun süre konuşuldu.
Yıllar süren polemik, Köse’nin 2026 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Sayan, daha sonra yaptığı açıklamada geçmişe ilişkin olarak “affettiğini ancak kırgınlık yaşadığını” ifade etti.
SEDA SAYAN: ÇANTAYLA KAFASINA PATLATTIM HERİFİN
Sayan, son açıklamasında ise geçmişte yaşanan olaylı ödül gecesini anlattı. YouTube’daki programında konuşan isim Köse’ye çantayla vurduğunu ve fiziksel müdahalede bulunduğunu dile getirdi.
Şarkıcı Seda Sayan konuşmasında “En son rahmetli Erol Köse'yi dövdüm ya çantayla. Bir de ağır, kafasına patlattım herifin. Allah rahmet eylesin, o yattıkça biz yaşayalım, tövbe tövbe. Döverim ha pis döverim, sarhoştu işime geldi. Güzel dövdüm onu. Ama arkadaşımı hırsızlıkla suçladı” ifadelerini kullandı.
TEPKİ ÇEKTİ
Seda Sayan’ın bu sözleri bazı kişiler tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada kullanıcılar “Hiç hoş değil, bir de gülerek anlatıyor” , “Kızı da izliyordur ya mesela şu an bunu gülüyorsunuz da adam ölmüş” , “Ölüp gitmiş bir kişinin arkasından bu seviyesiz konuşmalar… Çok yazık” gibi yorumlar yaptı.
2 AY ÖNCE VEFAT ETTİ
Erol Köse 23 Mart’ta hayatını kaybetti. 61 yaşındaki ünlü yapımcının vefatı magazin dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.
Maslak’ta meydana gelen olayda, Köse’nin 16’ncı kattan düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Köse’nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı, yaklaşık üç aydır evinden çıkmadığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.