Seda Sayan ile merhum Erol Köse arasındaki gerilim, Sayan’ın son açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. 2011 yılında düzenlenen bir ödül töreninde Köse’ye çantayla fiziksel müdahalede bulunduğu bilinen Sayan, yıllar sonra yaptığı açıklamada söz konusu olayı gülerek anlattı. Ünlü şarkıcının kullandığı “En son rahmetli Erol Köse'yi dövdüm ya çantayla… Bir de ağır, kafasına patlattım herifin” ifadeler bazı kişilerin tepkisini çekti.

İkili arasındaki gerilim, Köse’nin sosyal medya hesabından Sayan’a ait eski fotoğraflarını paylaşmasıyla tırmanmıştı. Sayan, söz konusu paylaşımlara karşılık olarak Köse hakkında “örtülü şantaj” iddiasıyla dava açtı ve mahkemeden konuşma yasağı kararı aldırdı. Bu aşamadan sonra yaşananlar, taraflar arasındaki anlaşmazlığın hukuki boyuta taşındığını gösterdi.

“AFFETTİM AMA ÇOK BEDDUA ETTİM” DEMİŞTİ

Gerilimin en yoğun yaşandığı anlardan biri ise 2011 yılında düzenlenen ödül töreninde gerçekleşti. Sayan’ın, Köse’nin bulunduğu masaya giderek tepki gösterdiği, yüzüne tükürdüğü ve ardından çantasıyla vurduğu anlar magazin basınında geniş yer buldu. Olay, “çantalı saldırı” olarak anılmaya devam etti.

Olayın ardından kendi televizyon programında açıklamalarda bulunan Sayan, Köse’ye yönelik oldukça sert ifadeler kullandı ve bu sözler uzun süre konuşuldu.

Yıllar süren polemik, Köse’nin 2026 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Sayan, daha sonra yaptığı açıklamada geçmişe ilişkin olarak “affettiğini ancak kırgınlık yaşadığını” ifade etti.

