Christopher Nolan imzalı The Odyssey filmi, vizyon tarihi, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla sinema gündeminde öne çıkıyor. Epik yapımın detayları ve merak edilen tüm başlıklar filmin fragmanının yayınlanmasıyla netlik kazandı.

Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği The Odyssey, klasik bir destanı modern sinema diliyle buluşturarak dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Büyük bütçesi, uluslararası çekim lokasyonları ve yıldız oyuncu kadrosuyla film, vizyon öncesinde bile yoğun ilgi görüyor.

THE ODYSSEY FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Odyssey filminin 17 Temmuz 2026 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde vizyona girmesi planlanıyor. Universal Pictures dağıtımıyla izleyiciyle buluşacak olan yapım, yaz sezonunun en dikkat çeken projeleri arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 250 milyon dolarlık bütçesiyle Christopher Nolan’ın en yüksek maliyetli filmi olan The Odyssey, teknik açıdan da öne çıkıyor. Yapımın tamamen IMAX 70 mm kameralarla çekilmiş olması, sinema deneyimini farklı bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

The Odyssey filmi ne zaman çıkacak, konusu ne? İşte oyuncu kadrosu

THE ODYSSEY FİLMİ KONUSU NE?

Film, Truva Savaşı’nın ardından İthaka Kralı Odysseus’un evine dönme çabasını konu alıyor. Uzun ve tehlikelerle dolu bu yolculuk, mitolojik unsurlar ve zorlu sınavlarla şekilleniyor.

Odysseus’un karşılaştığı Kiklop Polifimos, Sirenler ve Kirke gibi karakterler, hikayeye epik bir derinlik katacak. Aynı zamanda eşi Penelope’ye kavuşma arzusu filmde işlenecek.

The Odyssey filmi ne zaman çıkacak, konusu ne? İşte oyuncu kadrosu

THE ODYSSEY OYUNCU KADROSU

Filmin başrolünde Odysseus karakterine hayat veren Matt Damon yer alıyor. Damon’a, Penelope rolünde Anne Hathaway ve Telemachus karakteriyle Tom Holland eşlik ediyor.

Tom Holland - Telemachus rolünde Odysseus’un babasını bulmaya kararlı olan oğlu

Anne Hathaway - Penelope rolünde Odysseus’un eşi

Robert Pattinson - Antinous rolünde Penelope’nin taliplerinden biri

Lupita Nyong’o

Zendaya - Athena rolünde

Charlize Theron - Kirke

The Odyssey filmi ne zaman çıkacak, konusu ne? İşte oyuncu kadrosu

Jon Bernthal - Menelaus rolünde Sparta kralı ve Agamemnon’un kardeşi

Benny Safdie - Agamemnon rolünde Truva Savaşı sırasında Akhaların komutanı

John Leguizamo - Eumaeus rolünde Odysseus’un sadık hizmetkarı

Himesh Patel - Eurylochus rolünde Odysseus’un ikinci komutanı

Will Yun Lee - Odysseus’un gemi arkadaşlarından biri

Mia Goth - Melantho rolünde Odysseus ile Penelope’nin hizmetçisi

Jimmy Gonzales - Cepheus rolünde Odysseus’un gemi arkadaşlarından biri

Haberle İlgili Daha Fazlası