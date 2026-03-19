Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup olarak, çeyrek finale bir adım kala Avrupa defterini kapattı. İngiliz basını, Anfield'daki karşılaşmanın ardından tek ismi ön plana çıkardı. Farklı galibiyetle birlikte koltuğu sallantıda olan Premier Lig ekibinin teknik patronu Arne Slot'un üzerindeki baskının azaldığı belirtildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a konuk oldu. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield'da Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch ve Mohamed Salah'ın golleriyle 4-0 kaybederek, Avrupa kupalarına veda etti. İngiliz basını, Liverpool-Galatasaray maçını değerlendirirken; görevden alınabileceği konuşulan Arne Slot'a dikkat çekti.

TELEGRAPH: YENİ GERRARD SZOBOSZLAI "Liverpool, Galatasaray'ı mağlup ederken Szoboszlai yeni Gerrard oldu. Liverpool, Avrupa'da bundan daha büyük skor farklarını kapatmayı başarmış olsa da, Arne Slot için unutulmaz bir geceydi, belki de bu sorunlu sezonun en iyi gecesiydi. Bu sonuç, Hollandalı teknik direktörün üzerindeki baskıyı hafifletti; zira kendisi maçın arifesinde taraftarların takıma sırt çevirmesinin nedeninin ‘birçok yanlış şey yapmış olması’ olduğunu ima etmişti."



BBC: GALATASARAY GERÇEKTEN İNANMADI "Slot'un bir performans sergilemesi gerekiyordu ve Liverpool bunu sağladı. Bu, son zamanlarda eksikliğini hissettikleri özgüven ve yoğunlukla dolu 90 dakikaydı. Premier Lig'in son şampiyonu gibi oynadılar ve Anfield'ın gücünü kullandılar. Rakip takım sonuç alabileceğine asla gerçekten inanmadı. Bu takımın bu sezon İstanbul'da Galatasaray karşısında 180 dakika boyunca gol atmakta zorlandığına ve pazar günü Tottenham karşısında da sönük bir performans sergilediğine inanmak güçtü. Slot'un kendi geleceği için iyi bir performans sergilemesi gerekiyordu."

TIMES: YUHALAMALARIN ARDINDAN KUTLAMA "Salah'ın parladığı maçta Liverpool, Anfield'daki olaylara büyüleyici bir cevap verdi. Yuhalamaların ardından kutlama geldi. Sezonlarını raydan çıkarmakla tehdit eden birçok zaaflarını Tottenham'a karşı gösterdikten sadece 3 gün sonra Liverpool, Galatasaray karşısında nadiren görülen bir enerji, özgüven ve gösterişle oynadı. Böylece ev sahibi takım ve taraftarları arasındaki sinerji yeniden sağlandı. Bu sinerjinin devam etmesini sağlamak Arne Slot ve oyuncularının sorumluluğunda."

GUARDIAN: EZİCİ ZAFER "Salah'ın dönüşüyle ​​taçlanan gol, Liverpool'u Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyetle çeyrek finallere taşıdı. Arne Slot, bu sezon birçok şeyi yanlış yapmış olabilir ama Galatasaray karşısında alınan ezici zaferin ardından Liverpool'un kimliğinin bu özelliğini kaybetmesi bu listeye eklenemez. Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Bu, Slot'un geçen sezondan sık sık anımsadığı son 16 turu eşleşmesinin tekrarı niteliğinde."

ATHLETIC: SEZONUN EN İYİ FUTBOLU "Hayal kırıklığıyla geçen birkaç haftanın ardından Liverpool'un, Galatasaray karşısında aldığı etkileyici galibiyetle Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmesi ve sezonun en iyi performanslarından birini sergilemesiyle Arne Slot üzerindeki baskı biraz azaldı. Liverpool'un bu sezonki sorunlarından biri de maçlara yavaş başlamalarıydı. Taraftarlar takımı çok yavaş ve sıkıcı olmakla eleştirmişti ama bu performans çok daha canlıydı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda Galatasaray kalesini adeta bombardımana tuttu ve sezonun en iyi futbolunu sergiledi."

SKY SPORTS: SZOBOSZLAI GİDİŞATI BELİRLEDİ "Liverpool, Şampiyonlar Ligi eşleşmesini tersine çevirerek, çeyrek finalde PSG'nin rakibi oldu. İstanbul'da alınan tek gollü yenilgiden sonra Arne Slot'un üzerindeki baskı artmıştı ancak Dominik Szoboszlai, Liverpool'un taraftarların tüm sezon boyunca takımlarından beklediği tempoyu sergilediği bir başka etkileyici performansta açılış golünü atarak maçın gidişatını belirledi."



DAILY MAIL: SLOT GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ "Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemesi Arne Slot'a zaman kazandırdı. Anfield'da maç başlamadan önce bile bir şeylerin farklı olduğu hissediliyordu. Bu ünlü Avrupa gecelerinde ışıklar altında yaşananları daha önce yaşamış olan eski kuşak, bunu hissetti. Kalabalığı yönlendirmek için Kop tribününe doğru ilerlerken, Milos Kerkez gibi yeni oyuncular ise muhtemelen sadece televizyonda gördükleri türden bir atmosfere göz attılar. Son haftalarda taraftarların bazı kesimleri tarafından alay konusu olan Arne Slot, görevinini yerine getirdi."

