MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine sanatçı Ahmet Öngel tarafından A Milli Futbol Takımı için "Arkanızdayız" adlı marş hazırlandı. FIFA Dünya Kupası yolunda milli takıma moral vermeyi amaçlayan marş, özel bir kliple kamuoyuyla paylaşıldı.

A Milli Futbol Takımı'mızı FIFA Dünya Kupası'nda desteklemek amacıyla hazırlanan "Arkanızdayız" adlı marş yayınlandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği doğrultusunda sanatçı Ahmet Öngel tarafından bestelenen eser, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı. 'Arkanızdayız' Ahmet Öngel" ifadelerine yer verildi.

TOGG DA YER ALDI

Marşa eşlik eden klipte, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde oynadığı karşılaşmalardan görüntülere yer verildi. Ayrıca tribünlerde milli takımı coşkuyla destekleyen taraftarların yanı sıra Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un da klipte yer aldığı görüldü.

İşte o klip...

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