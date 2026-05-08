Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex de Souza, 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul hakkında açıklama yaptı. Kulüp efsanesi Alex'in, eski takım arkadaşı Cristian Baroni'nin paylaşımına yaptığı yorum, "Aziz Yıldırım'a destek" olarak yorumlanmıştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, 6-7 Haziran'da yapılacak seçimde başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım'a destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Alex de Souza da vatandaşının "Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp" paylaşımına yorum yaptı.

Baroni'nin mesajına "Geri gel patron! Benim desteğim seninle” yorumunu yazan 48 yaşındaki Brezilyalı eski futbolcu, yanlış anlaşıldığını belirtti.

Cristian Baroni, Fenerbahçe'de 2009-2014 yılları arasında oynadı.

"SEÇİMDE KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM"

Instagram hesabından açıklamada bulunan Alex, "02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'nın paylaşımı

Haberle İlgili Daha Fazlası