Brezilya 2. Lig temsilcisi Athletic Club, teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza'nın getirildiğini açıkladı.

Ülkemizde Antalyaspor'da da görev yapan Alex de Souza, Brezilya 2. Lig temsilcisi Athletic Club'ın yeni teknik adamı oldu.

Futbolculuk kariyerinde Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro ve Fenerbahçe formalarıyla efsaneleşen Alex de Souza, görevden alınan Rui Duarte'nin yerine geçti.

TÜRKİYE'DE ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRDI

Hocalık kariyerinde daha önce Sao Paulo U20, Avai, Antalyaspor ve Operário-PR'yi çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Operário'dan ocak ayında ayrıldı. Operario'da yedi ay görev yapan Alex, 30 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans sergiledi.

