ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci toplantısı sonrası Tahran'ın 'zenginleştirdiği uranyum' konusunda alacağı karar merak konusu oldu. Washington yönetiminin 'uranyumun üçüncü bir ülkeye gönderilmesi' talebinde bulunduğu iddiaları sonrası Tahran'dan açıklama geldi. İranlı bir yetkili zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağını dile getirdi.

İranlı bir yetkili, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran uranyum için son noktayı koydu! Ülke dışına çıkarılacak iddiasına net cevap

MÜZAKERE MASASINDA DA BELİRTİLDİ

Yetkili, özellikle yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması hususundaki önerilere atıfla, “ABD ile müzakerelerde uranyumun İran dışına çıkarılmayacağını dile getirdik.” dedi.

İran uranyum için son noktayı koydu! Ülke dışına çıkarılacak iddiasına net cevap

SEYRELTİLMESİNE YEŞİL IŞIK YAKILDI

Ancak ABD ile bir anlaşmaya varılırsa uranyumun seyrekleştirilmesinin mümkün olacağının altını çizen yetkili, Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyum fazlasını teslim almaya hazır olduğuna dair yapılan açıklamalarına ilişkin, “Ruslar, İran’ın uranyumun taşınması hususundaki pozisyonu hakkında bilgi sahibiler.” İfadesini kullandı.

İran uranyum için son noktayı koydu! Ülke dışına çıkarılacak iddiasına net cevap

MOSKOVA ALIM İÇİN HAZIR

Kremlin Sözcüsü Dmitariy Peskov, Katar’ın El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, “İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamak için hazırız.” demişti.

İran uranyum için son noktayı koydu! Ülke dışına çıkarılacak iddiasına net cevap

Ayrıca Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rosatom’un, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu taşıma noktasında teknik olarak hazır olduğunu söylemişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası