Diyarbakır'da kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: Takip etti, öldürdü, araziye attı
Diyarbakır'da cansız bedeni boş arazide bulunan ve cinayete kurban giden kişinin 29 yaşındaki Kadir Öncel olduğu tespit edildi. Öncel'in kahvehanede tartıştığı 44 yaşındaki şüpheli tarafından takip edilip öldürüldüğü ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan olayda dün gece saatlerinde arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Kadir Öncel (29) ait olduğu belirlendi.
CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Olaya ilişkin şüpheli S.A. (44) yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timlerince yürütülen çalışmada, Bismil'e bağlı Köseli Mahallesi'nde bir kahvehanede yaşanan tartışmanın ardından S.A'nın (44) takip ettiği Kadir Ö'yü aracına binerken silahla öldürdüğü ve cesedi araziye bıraktığı belirlendi. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
