Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesinin hızla artması sonucu Edirne'de çok sayıda köy yolu ve tarım arazisi sular altında kaldı. Nehir yatağına yakın bölgelerde riskin artması üzerine bazı güzergahlar ulaşıma kapatılırken belediye ekipleri yerleşim yerlerini korumak için kritik noktalarda toprak yığarak önlem aldı.

Edirne’de Tunca ve Meriç nehirleri, yağışların ardından yeniden taşma noktasına geldi. Tarihi Kırkpınar güreşlerine ev sahipliği yapan Sarayiçi Adası ile çevredeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Daha önce saniyede 208 metreküpe çıkarak pik yapan, ardından düşüşe geçen Tunca’nın debisi, son yağışlarla birlikte tekrar tırmanışa geçti.

Edirne'de taşkın kabusu geri döndü! Köprüler kapatıldı, sular yerleşim yerine dayandı

Taşkın yaşanan alanlarda suyun yayılmaya devam etmesi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapatıldı. Kent merkezi ile Değirmenyeni ve Büyükdöllük köyleri arasındaki yol ulaşıma kapanırken, taşkın sularının yerleşim yerlerine ulaşmaması için bölgede toprak yığılarak önlem alındı.

​​​​​​​Tunca Nehri üzerindeki tarihi köprüler de güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

MERİÇ'TE DEBİ KRİTİK SEVİYEDE

Tunca Nehri’nin karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrediyor. Nehir, kent merkezinde Bosnaköy civarında bağ evlerinin bulunduğu bölgede kısmen yatağından çıkarak taşkınlar oluşturdu.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Su seviyesinin şehir merkezindeki yerleşim alanları için şu aşamada doğrudan risk oluşturmadığı ancak nehre yakın güney kesimdeki köylerde su seviyesindeki artış nedeniyle risk bulunduğu belirtildi.

Meriç ilçesine bağlı Alibey-Karayusuflu ile Rahmanca-Hasırcı Arnavutköy yolları nehir debisinin yükselmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Köylere alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanıyor.

BİNALAR SULAR ALTINDA KALDI

Subaşı beldesinde de Meriç Nehri bazı noktalarda yatağından çıkarak çevreye yayıldı. Taşkın nedeniyle arazide bulunan kooperatif binaları su altında kaldı.

Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, set güçlendirme çalışması yapan ekiplerden bilgi aldı.

Tüfekçi, belediye olarak sedde üzerindeki çalışmaların sürdüğünü, tüm ekiplerin sahada seferberlik halinde görev yaptığını ifade etti.

