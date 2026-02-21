Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, deplasmanda karşılaştığı Köln ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Hoffenheim, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 23. haftasında Köln'e konuk oldu.
Galatasaray'da Okan Buruk, Osimhen'in son durumunu açıkladı
Ev sahibi takım, Ragnar Ache'nin 15. dakikada attığı rövaşata golüyle 1-0 öne geçtiği maça ilk 11'de başlayan milli savunma oyuncusu Ozan Kabak, 45. dakikada kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getirdi. Ozan, 22. haftadaki Freiburg müsabakasının ardından Köln filelerini de havalandırarak üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı. Ozan Kabak, Bundesliga'daki gol sayısını 4'e çıkardı.
Hoffenheim'ın 60. dakikada Andrej Kramaric ile bulduğu gole Köln, 63. dakikada Said El Mala ile karşılık verdi.
Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Hoffenheim 46, Köln ise 24 puana ulaştı.