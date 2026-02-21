Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki Konyaspor müsabakası öncesi açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.

"BİRÇOK OYUNCU TAZE"

Kadro genişliği nedeniyle değişime başvurabildiğini söyleyen Okan Buruk, "Juve maçları sonrası zordur. Ancak şöyle bir avantajımız var, bugünkü kadroda oyuncu sayısının çokluğu ve aynı kalitede oynayacak oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle değişim yapabiliyoruz. Birçok oyuncu taze. İçeride çok önemli bir yarış var. Öz güvenimiz yüksek. Ayaklarımızın da yere basması önemli, hem bugün hem çarşamba. Ligde öndeyiz ama puan farkını kaybetmek istemiyoruz. Avrupa'da aldığımız sonuçla 3 kulvarda gitmemizi sağlayacak." diye konuştu.

OSIMHEN'İN DURUMU HAKKINDA

Osimhen'in kadroya yer almaması hakkında konuşan Buruk, "Osimhen'in dizinde ağrısı vardı, riske etmek istemedik. Daha önce böyle bir ağrıda oynattık. Bugün ağrısının çok olduğunu söyleyince risk almadık. Yorgun oyuncular vardı. Değişiklikler yaptık." dedi.

