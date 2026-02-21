ABD Başkanı Trump, dün duyurduğu yüzde 10'luk küresel vergiyi yüzde 15'e çıkardığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin önceki gümrük vergisi kararlarını iptal etmesinin ardından dün tüm ülkelere ABD'ye ithalatlarında geçici olarak yeniden yüzde 10 tarife getirmişti. Trump, bu vergiyi yüzde 15'e çıkarttığını açıkladı.

Trump aldığı kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

1 GÜNDE YÜZDE 5 ZAM

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını "gülünç" olarak nitelendiren ABD Başkanı, "Şu andan itibaren geçerli olmak üzere daha önce çıkladığım yüzde 10'luk küresel vergiyi yüzde 15'e yükselttim" ifadelerini kullandı.

"YENİ VERGİLER GELECEK"

Trump, önümüzdeki süreçte yasaların izin verdiği sürece yeni gümrük vergileri duyuracaklarını da belirtti.

