Romanya Futbol Federasyonu, hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede yatan teknik direktör Mircea Lucescu'nun Türkiye ile oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya Milli Takımı'nın başında yer alacağını duyurdu.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan ve hastalığıyla ilgili ikinci bir görüş almak için Belçika'ya giden teknik direktör Mircea Lucescu'nun, Romanya Milli Takımı'nın Türkiye ile oynayacağı maçta takımının başında olacağı açıklandı.

Son aylarda sağlık sorunları nedeniyle 3 kez hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki teknik adam, Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'nden taburcu edildikten sonra iki ayrı sağlık kontrolünden geçmek için Belçika'ya gitmişti. Dün Romanya'ya dönen Lucescu, Romanya Futbol Federasyonu yetkilileriyle bir araya geldi.

Tecrübeli teknik adamın, sağlık sorunlarına rağmen Türkiye ile oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında yedek kulübesinde olacağı bildirildi. Lucescu kendini hazır hissettiğini ve Türkiye ile oynanacak play-off maçından önce takımı bırakmak istemediğini bildirdi.

Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kararın son tıbbi değerlendirmeler ve federasyon yönetimi ile teknik direktör arasında yapılan görüşmelerin ardından alındığı belirtildi.

"ROMANYA 28 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NA DÖNECEK"

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, Rumen çalıştırıcı ile toplantısının ardından yaptığı açıklamada "2024 sonbaharında başladığımız yolun sonuna Sayın Lucescu ile birlikte yürümekten mutluluk duyuyoruz. Tecrübesi, böylesine önemli bir anda takım için vazgeçilmez bir değer. Romanya'nın 28 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na geri döneceğinden eminiz." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TEK ŞEY TAKIMIN HAZIRLANMASI"

Mircea Lucescu ise "Bugünden itibaren önemli olan tek şey, takımın play-off maçlarına hazırlanması. Yardımcılarımla ve oyuncularla her zaman iletişim halinde oldum, bu süreç boyunca en üst düzeyde çalıştık. Değerli futbolculardan oluşan bir takımımız var ve eminim ki bu maçlara çok iyi hazırlanacaklar. Yetenekliler ve Rumenleri mutlu etme arzusu taşıyorlar. Takımın azmine ve gücüne ve bu zor anın üstesinden gelebilme yeteneğine inanıyorum. Birlikte eleme turunu geçebileceğimizden eminim. Şimdi, tüm Rumen futbolu için çok önemli olan bu maçlara huzur içinde hazırlanmamıza imkan sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var." açıklamalarında bulundu.

Romanya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılabilmesi için 26 Mart'ta deplasmanda Türkiye'yi ve yine deplasmanda Slovakya-Kosova karşılaşmasının galibini yenmesi gerekiyor. Rumenler, 2026 Dünya Kupası'na kalması halinde D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

