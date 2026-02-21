Düşme potasından uzaklaşmak isteyen ikas Eyüpspor ile Levent Şahin yönetiminde ilk sınavını veren Natura Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig 23'üncü hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi 1-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada tek gol, 90+1'inci dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.

Ligde 2 maç sonra galip gelmeyi başaran Eyüpspor, puanını 21'e yükseltti. Levent Şahin ile ilk maçında mağlup olan ve galibiyet hasreti 3 maça çıkan Gençlerbirliği ise 23 puanda kaldı.

ikas Eyüpspor: 1 - Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangil

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Denis Radu dk. 83), Jerome Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter (Metehan Altunbaş dk. 83), Mateusz Legowski, Angel Torres (Dorin Rotariu dk. 73), Emre Akbaba (Charles-Andre Raux Yao dk. 65), Lenny Pintor, Umut Bozok

Gençlerbirliği: Mario Velho, Pedro Pereira, Dimitros Goutas (Matej Hanousek dk. 41), Zan Zuzek, Thalisson Kelven, Dele-Bashiru, Adama Traore, Göktan Gürpüz (Cihan Çanak dk. 82), Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu (Abdurrahim Dursun dk. 82), M’Baye Niang (Dal Varesanovic dk. 58)

Gol: Dk. 90+1 Metehan Altunbaş (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Jankat Yılmaz (Eyüpspor), Göktan Gürpüz, Zan Zuzek (Gençlerbirliği)

