Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine yeniden Mustafa Dalcı’yı getirdi. Yeşil-siyahlılar, geçen sezon kısa süreli görev yapan deneyimli çalıştırıcıyla anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı." ifadesine yer verildi.

Geçen sezon da Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Dalcı, bir maçta görev yapmıştı.

