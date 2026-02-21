İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi: Levent Şahin'e ilk maçında destek
Teknik direktör Fatih Terim'in uzun yıllar yardımcılığını yapan Levent Şahin, Gençlerbirliği'nin başında ilk maçına çıktı. Terim, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Eyüpspor-Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim de yer aldı.
LEVENT ŞAHİN'E DESTEK
Fatih Terim, Başkent ekibinde göreve getirilen teknik direktör Levent Şahin'i ilk resmi maçında yalnız bırakmadı. Şahin, teknik adamlık kariyerinde Terim ile birlikte A Milli Takım, Galatasaray ve Al Shabab'ta çalışmıştı.
Fatih Terim'e, tribünde kızı Merve Terim Çetin de eşlik etti. Deneyimli çalıştırıcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları geri çevirmedi.
