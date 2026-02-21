Hürmüz Boğazı’nda füzeler görüldü! İran ilk kez duyurdu: Seyyad 3-G geliyor
İran Devrim Muhafızları, gemiden ateşlenen yeni nesil hava savunma füzesi "Seyyad 3-G"yi ilk kez test etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, "Hürmüz Boğazı Akıllı Kontrol” tatbikatı kapsamında gemi konuşlu hava savunma füzesi "Seyyad 3-G"yi ilk kez test etti.
Devrim Muhafızları, karadan ateşlenen "Seyyad 3" sisteminin gemi versiyonu olan "Seyyad 3-G”nin "Şehid Seyyad Şirazi" gemisinden ateşlendiği görüntüleri paylaştı.
150 KİLOMETRE MENZİL
Dikey atım özelliğine sahip olan Seyyad 3-G, 150 kilometre menzile ulaştı.
Sistem, "Süleymani" sınıfı gemiler için bölgesel hava savunma kalkanı oluşturma kapasitesine sahip.
Bağımsız tespit ve angajman kabiliyeti bulunan füzenin entegre komuta kontrol ağına bağlanabiliyor.
KARADAN DENENMİŞTİ
İran yapımı uzun menzilli hava savunma füzesi "Seyyad 3"ün karadan ateşlenen ilk versiyonu 28 Aralık 2016’da test edilmişti. 120 kilometre menzile sahip olan sistem 6 metre uzunluğunda ve 900 kilogram ağırlığında.
"Hürmüz Boğazı Akıllı Kontrol" tatbikatı 16 Şubat’ta başladı ve üç gün sürdü.