Beyaz Saray ve Pentagon’da, Ayetullah Ali Hamaney ve oğlu Mücteba’yı da kapsayan askeri senaryoların masaya geldiği iddia edildi. Aynı süreçte, İran’ın nükleer programına sınırlı zenginleştirme izni verilebileceği bir çerçevenin de değerlendirildiği öne sürülüyor.

ABD’de Trump yönetimi, İran’ın nükleer programına ilişkin yeni bir yol haritasını değerlendiriyor. Üst düzey bir ABD’li yetkili, İran’ın bomba yapma ihtimalini tamamen ortadan kaldıracak bir çerçeve oluşması halinde "sembolik" düzeyde nükleer zenginleştirmeye izin veren önerinin masada olduğunu söyledi.

ABD merkezli Axios'un iddiasına göre, İran ile nükleer kriz başlığında sınırlı da olsa bir alan bulundu. Ancak aynı süreçte Trump’a, İran’ın en üst düzey liderini doğrudan hedef alan askeri seçeneklerin de sunulduğu öne sürülmekte.

Pentagon’dan İran'ın dini lideri Hamaney ve oğlu için yeni suikast planı

HAMANEY VE OĞLU İÇİN YENİ SENARYO

Trump’ın üst düzey bir danışmanı, Pentagon’un Başkan’a çok sayıda seçenek sunduğunu aktardı. Danışman, "Her senaryo için bir seçenekleri var. Bir senaryo, Ayetullah, oğlu ve mollaları ortadan kaldırıyor" dedi.

Özellikle İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve potansiyel halefi olarak görülen oğlu Mücteba’ya işaret edildi. Aynı kaynak, "Başkanın neyi seçeceğini kimse bilmiyor. Ben de onun bildiğini sanmıyorum" diye konuştu.

İkinci bir kaynak, Hamaney ve oğlunu hedef alan planın birkaç hafta önce Trump’a sunulduğunu doğruladı. Bir başka üst düzey danışman ise "Trump seçeneklerini açık tutuyor. Her an bir saldırı kararı alabilir" dedi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly "Medya, başkanın düşünceleri hakkında istediği kadar spekülasyon yapabilir, ancak ne yapıp ne yapmayacağını sadece Başkan Trump bilir" ifadelerini kullandı.

"SIFIR ZENGİNLEŞTİRME" TARTIŞMASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ülkesinin önerisinin iki ya da üç gün içinde netleşeceğini söylemişti.

ABD ve İsrail tarafında ise Trump’ın hafta sonu saldırı düzenleyebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Trump nükleer anlaşmalar kapsamında İran’ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını istiyor.

Buna karşılık, sunulacak öneride "küçük, sembolik zenginleştirme" maddesine yer verilmesi ve bunun hiçbir güvenlik riski taşımadığının teknik ve somut verilerle ortaya konması halinde, bu seçeneğin nükleer anlaşmalar kapsamında masaya alınabileceği aktarıldı.

Arakçi daha önce de İran’ın nükleer zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi. "Şu anda konuştuğumuz şey, zenginleştirme dahil İran’ın nükleer programının barışçıl olmasını ve sonsuza kadar barışçıl kalmasını nasıl sağlayacağımızdır" demişti.

SAVAŞ EŞİĞİNDE KRİTİK BEKLEYİŞ

ABD tarafı, İran’dan gelecek yazılı ve ayrıntılı öneriyi bekliyor. Üst düzey bir yetkili, teklifin "çok ayrıntılı" olması ve İran’ın nükleer programının "zararsız" kalacağını somut biçimde ortaya koyması gerektiğini söyledi.

"Bize yazılı olarak ne sunacaklarını göreceğiz. Buna göre ne kadar ciddi olduklarını anlayacağız. Top onlarda" ifadesi kullanıldı.

