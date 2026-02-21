TFF 1'inci Lig’in 27'nci haftasında Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır FK engelini rahat geçti. Deplasmanda 3-0 kazanan Erokspor, maç fazlasıyla lider oldu.

Iğdır FK ile Esenler Erokspor, Trendyol 1'inci Lig'in 27'nci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip, 3-0'lık skorla kazandı.

Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Hamza Catakovic, 54'üncü dakikada Mame Faye ve 80'inci dakikada Francis Beny Nzaba kaydetti.

Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Esenler Erokspor, 56 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde 4 maç sonra mağlup olan Iğdır FK ise 41 puanda kaldı.

Alagöz Holding Iğdır FK: 0 - Esenler Erokspor: 3

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Soares, Alim Öztürk (Dk. 69 Güray Vural), Fofana, Bacuna (Dk. 46 Maruis Doh), Bruno (Dk. 46 Fode Koita), Loshaj (Dk. 46 Ryan Mendes), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 76 Ahmet Emin Engin), Gökcan Kaya

Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Ryan Jack (Dk. 61 Ömer Faruk Beyaz), Hamza Catakovic (Dk. 71 Kayode), Faye, Onur Ulaş, Nzaba, Recep Niyaz (Dk. 78 Alper Karaman), Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 71 Berat Luş)

Goller: Dk. 10 Hamza Catakovic, Dk. 54 Faye, Dk. 80 Nzaba (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Alim Öztürk, Dk. 43 Atakan Çankaya, Dk. 90 Soares (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)

