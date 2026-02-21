İngiltere’nin Birmingham kentinde teravih namazı sonrası cami çıkışında bıçaklı saldırı düzenlendi. Otoparkta çıkan tartışma sonucu 3 kişi bıçaklandı, 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İngiltere’nin Birmingham kentinde bulunan Oldbury Camisi çıkışında bıçaklı saldırı meydana geldi. Teravih namazı sonrası cami otoparkında 3 erkek bıçaklandı.

West Midlands Polisi, olayın dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini duyurdu.

Saldırının, otoparkta yaşanan bir tartışmanın ardından meydana geldiği değerlendiriliyor.

18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Ölen kişinin 18 yaşında olduğu açıklandı. Yaralı iki kişinin ise 19 ve 22 yaşlarında olduğu aktarıldı.

Polis, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını paylaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

West Midlands Polisi, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini duyurdu. Vakanın şu aşamada ırkçı ya da ayrımcı bir saldırı olarak ele alınmadığı kaydedildi.

Bölgede bulunan güvenlik kameraları inceleniyor. Görgü tanıklarının ifadeleri ve elde edilen kanıtlar doğrultusunda daha detaylı bilginin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

