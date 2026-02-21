Konyaspor-Galatasaray maçı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Liderlik koltuğundaki sarı-kırmızılı ekip zorlu deplasmandan puanla dönmek istiyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler maçın saatini ve yayıncı kanalını merak ediyor. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray mücadelesi öncesi iki takımın form durumu, eksikleri ve rekabetteki istatistikler dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde alınan farklı galibiyetin ardından Süper Lig'deki maçına çıkan Galatasaray, Konya deplasmanında puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri netleşti.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran kanal üzerinden karşılaşma ekranlara gelecek.

Galatasaray, ligde geride kalan 22 haftada topladığı 55 puanla liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunuyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde alınan farklı galibiyetle moral bulan sarı-kırmızılı ekip, son 5 lig maçını kazandığı Konyaspor karşısında seriyi sürdürmek istiyor.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Mücadelenin yayıncı kuruluşu beIN Sports 1 olarak açıklandı. Bein Sports aboneleri maçı naklen takip edebilecek.

İki takım Süper Lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 49 maçta Galatasaray’ın galibiyetlerde üstünlüğü bulunurken, Konya’daki karşılaşmalarda da sarı-kırmızılı ekibin istatistiksel avantajı dikkat çekiyor.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor-Galatasaray karşılaşması 21 Şubat 2026 Cumartesi günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

