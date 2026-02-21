Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, tansiyon rahatsızlığı nedeniyle Nişantaşı’ndaki bir hastaneye başvurdu. Kontrollerinin sürdüğünü belirten Tilbe’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tilbe, tansiyonunun yükselmesi üzerine tedbir amaçlı gözetim altına alındığını ifade etti.

GÜN BOYU TAKİP EDİLECEK

Gün boyunca tansiyonunun takip edileceğini belirten sanatçı, koluna ölçüm cihazı takıldığını ve kalp kontrollerinin de yapıldığını söyledi. Kısa süreli endişeye yol açan açıklamanın ardından, Tilbe’nin durumunun kontrol altında olduğu bildirildi:

“Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecekler sonra bakacaklar. Kalbime de baktılar.”

MİKROFON TUTMASI BİLE YASAKMIŞ

Yaşı gereği kaslarının kısaldığını belirten Tilbe, doktorun kendisine koyduğu yasakları ve yapması gerekenleri şu sözlerle özetlemişti:

“Pilates yapacakmışım ya da yoga. Çünkü sahneden sahneye hareket ettiğim için kaslarım kısalıyormuş. Artık 59 oldum, insanın kasları kısalıyormuş yaş ilerleyince. Şok içinde öğrendim. Çok mutluyum Allah’a şükürler olsun. Doktorum mikrofon tutma dedi, ben de tutmuyorum artık. Kolum kötü oluyor. Ne zormuş tansiyon ya… Tansiyon hastalarına buradan sağlık diliyorum, bütün hastalara diliyorum. Artık mikrofon tutmayacağım çünkü ellerimi kollarımı hareket ettirmeliymişim.”

